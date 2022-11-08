Козицький видобуватиме бурштин на Рівненщині

ТОВ «Нордік-буд» придбало право на видобуток бурштину на чотирьох ділянках у Рівненській області. Компанія входить до групи найбільшої приватної газовидобувної компанії на заході України «Західнадрасервіс», що належить Зіновію Козицькому – батьку голови Львівської ОВА Максима Козицького, пишуть Наші гроші. Львів.

У лютому цього року ТОВ «Нордік-буд» придбало на аукціоні від Держгеонадр дозволи на видобуток бурштину на двох ділянках в Рівненській області. Купили їх за 1,1 млн грн.

Ціна на геологічне вивчення бурштиноносних надр з подальшим видобуванням бурштину на ділянці Гальбин-7 у Сарненському районі Рівненщини стартувала із 326 тис. грн. «Нордік-буд» придбало дозвіл за 505 тис. грн.

За таку ж ціну фірма отримала право видобутку на ще одній ділянці у тому ж районі – Гальбин-8. На неї ціна стартувала від 335 тис. грн.

На аукціонах ТОВ «Нордік-буд» змагалося із ТОВ «Амбер груп» з Києва. Договори на 5 років із переможцем Держслужба геології та надр підписала цьогоріч у травні.

Окрім останніх двох ділянок ТОВ «Нордік-буд» добуває бурштин із минулого року на ділянках Дакалівська та Таворівська, що також на Сарненщині. Дозвіл там працювати фірма купила за більше, ніж 700 тис. грн.

За словами Степана Козицького сина Зіновій Козицького, поки що фірма бурштин не добуває, вирішувала юридичні питання: «Оцінюється потенціал. Самого видобутку ще немає».

З видобутого бурштину робитимуть прикраси.

«Ідея була, щоб переробляти бурштин у ювелірні вироби. Тобто повний комплекс, щоб добувати, переробляти, а продавати вже вироби», – пояснює Степан Козицький.

Працюватиме ювелірний бізнес Козицьких на Україну. Щодо експорту поки чоловік не впевнений.

ТОВ «Нордік-буд» – не єдина фірма Козицького, яка займається видобутком. Минулого року його ТОВ «Горизонти» купило за 27 млн грн дозвіл на добування газу на Тинівському газовому родовищі на Львівщині. Окрім цього, ТОВ «Велл Ко» Козицького видобуває газ на Івано-Франківщині. Окрім того, розробкою надр займаються й інші компанії Козицьких.

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