Через Львів курсуватиме новий рейс «Інтерсіті»

Почав курсувати новий поїзд «Інтерсіті» №749 сполученням «Ужгород – Київ» та у зворотньому напрямку. Про це йдеться в розкладі на сайті «Укрзалізниці».

Потяг відправляється з Ужгорода о 04:56 год, а в столицю прибуває о 18:30 год. З Києва потяг вирушає о 12:57, до Ужгорода прибуває 02:05 год. На Львівщині поїзд їде через Славське, Стрий та Львів.

Поїзд курсує щоденно, а квитки на рейс вже доступні на сайті Укрзалізниці.

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