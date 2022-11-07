У Каховці росіяни вивезли пенсіонерів з пансіонату, щоб розмістити там свої війська

Російські військові продовжують примусову депортацію мирних мешканців з тимчасово окупованої Херсонщини на територію РФ, зокрема й дітей. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю.

До примусової «евакуації» у московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та зв’язок.

Окрім того, російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію РФ.