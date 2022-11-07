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Росіяни атакували Донеччину: є загиблий

Анастасія Диняк

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Російські військові вчергове обстріляли чотири населені пункти на Донеччині. Є загиблий та поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, окупанти зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню обстріляли Бахмут, Лиман, селище Велика Новосілка та село Карлівка. Унаслідок цього одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Окрім того, Тимошенко додав, що наразі на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають активні бої.

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