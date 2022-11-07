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РФ тримає в Чорному морі коребель з вісьмома «Калібрами»

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 7 листопада російські війська зосередили в Чороному морі чотири кораблі, один з яких – носій ракет «Калібр».  Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

«В Чорному морі ворог посилив угруповання з 3 кораблів додатково 1 ракетоносієм, спорядженим вісьмома калібрами. Але в штормовому морі всі 4 одиниці тримаються неподалік південного кримського узбережжя: подалі від української зброї, поближче до пунктів базування», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 6 листопада в Чорному морі перебували сім російських кораблів, але серед них не було жодного носія ракет типу «Калібр».

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