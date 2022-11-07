На вул. Чернівецькій відремонтували дорогу

У Львові на вулиці Чернівецькій в межах гарантійного терміну провели ремонт дорожнього покриття. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, підрядник фрезерував верхній шар асфальтобетону, який буде замінено, та встановив дорожніх люків і решіток дощоприймачів до рівня верхнього шару покриття.

«Дорожнє покриття на вул. Чернівецькій було пошкоджено в окремих місцях, відтак ми скеровали лист до ТОВ «Вельт Капітал» з вимогою усунути недоліки відповідно до гарантійних зобов’язань, згідно з договором. Власне, ремонтні роботи на вул. Чернівецькій відбулися як гарантійна реконструкція дорожнього покриття», – зазначили у «Львівавтодорі».

Зазначимо, ремонтні роботи проводилися вночі, щоб не ускладнювати рух транспорту.