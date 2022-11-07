ОСТАННІ НОВИНИ

На вул. Чернівецькій відремонтували дорогу

Анастасія Диняк

|

У Львові на вулиці Чернівецькій в межах гарантійного терміну провели ремонт дорожнього покриття. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, підрядник фрезерував верхній шар асфальтобетону, який буде замінено, та встановив дорожніх люків і решіток дощоприймачів до рівня верхнього шару покриття.

«Дорожнє покриття на вул. Чернівецькій було пошкоджено в окремих місцях, відтак ми скеровали лист до ТОВ «Вельт Капітал» з вимогою усунути недоліки відповідно до гарантійних зобов’язань, згідно з договором. Власне, ремонтні роботи на вул. Чернівецькій відбулися як гарантійна реконструкція дорожнього покриття», – зазначили у «Львівавтодорі».

Зазначимо, ремонтні роботи проводилися вночі, щоб не ускладнювати рух транспорту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал