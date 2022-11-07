На Херсонщині підірвалося авто ексглави «уряду ДНР»

На тимчасово окупованій Херсонщині на міні підірвався автомобіль охорони депутата Держдуми і колишнього «глави уряду ДНР» Олександра Бородая. Про це пише пропагандистське російське ЗМІ «РБК».

Так, сам посадовець їхав у авто позаду і залишився неушкодженим. За його словами, він також був у зоні ризику, однак зупинився поруч із міною.

«Комусь там не дуже пощастило, а ось нам пощастило», – зазначив бойовик.