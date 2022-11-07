Мешканців прикордонних селищ на Чернігівщині закликали виїхати

Людей попросили тимчасово виїхати з прикордонних населених пунктів на Чернігівщині через обстріли російських військових. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Так, на Чернігівщині фіксують все більше обстрілів, тому людей просять виїхати вглиб країни заради власної безпеки.

«За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 “приходи”. Для порівняння тижнем раніше – 87», – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що мешканці, які хочуть тимчасово переїхати в межах району потрібно звернутися до місцевої районної адміністрації. Там допоможуть з пошуком житла та з переїздом.

За словами Чауса, незабаром область очікує чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції. Також на днях на Чернігівщину приїхала перша вантажівка з будматеріалами у рамках співпраці з Францією. Наразі очікують генератори, ноутбуки та інше.

Прибули й 2080 з понад 3 тисяч рукавів для зберігання зерна. Значна частина вже роздана аграріям.