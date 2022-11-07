Маріуполець виборов єдину медаль для України на ЧС із гімнастики

Маріуполець Ігор Радівілов приніс Україні єдину медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що відбувався у Ліверпулі (Велика Британія), повідомляє НОК України.

30-річний українець показав третій результат в опорному стрибку, набравши суму балів 14.733 і поступившись лише бронзовому призеру Токіо-2020 у цьому виді Артуру Давтяну з Вірменії (15.050) та чемпіону світу-2021 Карлосу Едріелю Юло з Філіппін (14.950).

Відзначимо, що це вже четверта нагорода на світових першостях для нашого досвідченого гімнаста після срібла у Нанніні-2014 та Монреалі-2017, а також бронзи у Штутгарті-2019. Усі вони були здобуті у його коронній вправі – опорному стрибку, як і бронза Олімпійських ігор у Лондоні-2012.

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