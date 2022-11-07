Допомога від Литви: перша партія генераторів уже в Україні

Україна отримала першу партію з 13 генераторів з Литви. Про це повідомило посольство України в Литві.

Так, генератори для України були придбані за кошти, які зібрали в Литві. Ініціювала збір дипмісія компанії AŠ ESU UKRAINA. Наразі до відправки готують другу партію.

«Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців”, – зазначає посольство.