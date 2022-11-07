Авіація ЗСУ збила російський літак, – Генштаб

Російська армія продовжує втрачати бійців, а також військову техніку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів.

Окрім того, авіація Сил оборони протягом 7 листопада завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.