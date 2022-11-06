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ЗСУ знищили майже 76 тисяч військових рф

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 75 930 військових, 2 765 танків та 1465 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 6 листопада загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2765 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
  • артилерійських систем – 1781 (+5) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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