ЗСУ знищили майже 76 тисяч військових рф

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 75 930 військових, 2 765 танків та 1465 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 6 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 75 930 (+490) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2765 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од,
- артилерійських систем – 1781 (+5) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 155 (+0).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка