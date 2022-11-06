Росіяни викрали 34 дитини з окупованого села на Херсонщині

З окупованого села Преображенка Мирненської громади, що на Херсонщині росіяни викрали 34 дитини. Про це повідомила начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата.

Зазначається, що їх вивезли до російського міста Анапа.

«Російські загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини. Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини», – повідомила Валентина Головата.

У повідомленні йдеться, що батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень.

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