Росіяни обстріляли Сумщину: є загибла та поранена

6 листопада російські війська атакували Ворожбянську громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілів загинула 62-річна жінка. Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За інформацією посадовця, по Ворожбянській громаді з росії за день прилетіло 72 снаряди. Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. «Прильоти» були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі. Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

«Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. На місці працюють аварійні бригади», – повідомив голова ОВА.

Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.

Крім то є смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена.

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