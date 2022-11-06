рф завдала довкіллю України збитків на понад 1,35 трильйона доларів

Від початку повномасштабного вторгнення російська федерація завдала довкіллю України збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень. Про це йдеться у Facebook Рахункової палати.

За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів рф, внаслідок дій рф довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини.

Зазначається, що щодня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн. Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 млн тон на рік.

Загалом в Україні вже постраждало 3 млн га лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. Деякі з них – втрачені назавжди.

«росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років. Війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Тож увесь світ має об’єднатися, аби допомогти нам зупинити і покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене!», – наголосили в рахунковій палаті.

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