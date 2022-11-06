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На війні загинув захисник з Борислава Володимир Вітко

Ольга Денисяка

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У бою з російськими окупантами загинув 38-річний захисник з Борислава, що на Львівщині, Володимир Вітко. Про це йдеться у Facebook Бориславської міської ради.

У міськраді повідомляють, що боєць загинув у зові бойових дій на Донеччині.

«На жаль, маємо знову сумні новини. У зоні ведення бойових дій на Донеччині загинув бориславець Володимир Вітко, 1984 року народження. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Невимовний біль сповнює серце!», – йдеться в повідомленні.

Про час зустрічі домовини з тілом Володимира та про чин похорону у міськраді обіцяють повідомити згодом.

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