На фронті загинув захисник з Львівщини Дмитро Масюк

На Харківщині загинув 30-річний тероборонівець з Новояворівська Львівської області Дмитро Масюк. Про це йдеться у Facebook Новояворівської міської ради.

«Обірвалося життя 30-річного бійця тероборони Яворівщини, жителя міста Новояворівськ Дмитра Масюка», – повідомили в міськраді.

Дмитро Масюк народився 27 квітня 1992 року у Новояворівську. Закінчив Новояворівську школу №1 і здобув вищу освіту у Львівському інституті фізичної культури. Дмитро займався біатлоном і мав значні успіхи у цьому виді спорту.

З 2014 року Дмитро захищав українські землі від російських окупантів. Проходив службу за контрактом у прикордонних військах. З перших днів повномасштабного вторгнення у складі тероборони Яворівщини став на захист України від ворога. 3 листопада Дмитро загинув на Харківщині. У Героя залишилися батьки та двоє братів.

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