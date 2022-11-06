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Львів'янка здобула «золото» на чемпіонаті України з фехтування

Ольга Денисяка

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Львів’янка Анна Максименко здобула «золото» на чемпіонаті України з фехтування. Про це йдеться у Facebook Відділення НОК України у Львівській області.

5 листопада в Хмельницькому на чемпіонаті України з фехтування на шпагах юніори та юніорки розіграли медалі в особистих змаганнях.

Серед юніорок золоту медаль здобула 15-річна львів’янка Анна Максименко, яка у фіналі перемогла свою землячку Аліну Дмитрук. Бронзова медаль також у представниці Львівщини Єлизавети Степанової.

Нагадаємо, в жовтні вихованка Зоряни Семеряк та Андрія Орліковського виступила на трьох етапах Європейського кадетського циклу в Угорщині, Сербії та Австрії і здобула два «золота» та «бронзу» в особистих змаганнях.

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