Кремль намагається перекласти провину за свої невдачі на військових, – розвідка Британії

Влада Росії змінює керівництво армії, аби зняти з себе провину за невдачі у війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

3 листопада генерал-майора Олександра Лінькова призначили тимчасово виконуючим обов’язки командувача ЦВО РФ. Ліньков змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

«Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року», – заяви лють в розвідці.

У розвідці Міноборони Британії зауважують, що Лапіна широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні чеченський лідер Рамзан Кадиров та керівник вагнерівців Євген Пригожин.

«Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни», – йдеться в повідомленні.

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