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Єврокомісія представить програму фіндопомоги Україні на 18 мільярдів євро

Ольга Денисяка

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з Володимиром Зеленським, де повідомила президента про представлення наступного тижня програми фінансової допомоги на 2023 рік. Про це з посиланням на пресслужбу Єврокомісії повідомляє Економічна правда.

Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що в загальному становить до 18 млрд євро. Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Президент фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції у світ.

Нагадаємо, уряд США у прискореному темпі працює над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів економічної допомоги, ухваленої законом наприкінці вересня.

США спонукають ЄС збільшити фінансову допомогу Україні, економічне становище якої через постійні бойові дії погіршується.

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