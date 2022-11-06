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Авіація ЗСУ за добу завдала 18 ударів по окупантах

Ольга Денисяка

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6 листопада віація Сил оборони України завдала по російських військових 18 ударів, зокрема під ураження потрапила позиція засобів протиповітряної оборони ворога. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.

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