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Україна може отримати «Леопарди» від Німеччини, – Макеєв

Анастасія Диняк

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Посол України в Берліні Олексій Макеєв розраховує на прямі поставки «Леопардів» з Німеччини. Про це пише NTV.

Так, Макеєв заявив, що прямі поставки бойових танків до України цілком реальні і наразі ведуться переговори з федеральним урядом з приводу цього.

«У нас є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну… Ці бойові танки нам потрібні», – зазначив посол.

Він також додав, що Німеччина вже «продемонструвала лідерство» з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

«Ми очікуємо на цю лідерську роль в інших системах озброєння. Зокрема це бойові танки та  бронетехніка, така як Leopard, Marder, Füchse і Dingo», – зазначив Макеєв.

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