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РФ втратила ще 600 бійців та 2 гелікоптера

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 75 440 військових, 2 758 танків, 277 літаків та 260 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 5 листопада загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 75 440 (+600) осіб,
  • танків ‒ 2 758 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21) од,
  • артилерійських систем – 1 776 (+4) од,
  • РСЗВ ‒ 391 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 202 (+1) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 184 (+10) од,
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 462 (+12),
  • Крилаті ракети – 399 (+2);
  • Спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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