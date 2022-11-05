РФ втратила ще 600 бійців та 2 гелікоптера

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 75 440 військових, 2 758 танків, 277 літаків та 260 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 5 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 75 440 (+600) осіб,
- танків ‒ 2 758 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21) од,
- артилерійських систем – 1 776 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+1) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 184 (+10) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 462 (+12),
- Крилаті ракети – 399 (+2);
- Спеціальна техніка ‒ 155 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк