РФ втратила ще 600 бійців та 2 гелікоптера

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 75 440 військових, 2 758 танків, 277 літаків та 260 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 5 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 75 440 (+600) осіб,

танків ‒ 2 758 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21) од,

артилерійських систем – 1 776 (+4) од,

РСЗВ ‒ 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+1) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 184 (+10) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 462 (+12),

Крилаті ракети – 399 (+2);

Спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.