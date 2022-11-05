Підрозділи РФ доукомплектовують в Білорусі, – Генштаб

Російські військові досі розміщуються та тренуються на білоруських полігонах. Окрім того, в Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил РФ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У п’ятницю, 4 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

Також протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

Зберігається загроза завдання нових ударів противником та застосування ударних БпЛА, включаючи таку небезпеку з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.

Також відомо, що на території республіки проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил РФ за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.