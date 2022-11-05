ОСТАННІ НОВИНИ

Підрозділи РФ доукомплектовують в Білорусі, – Генштаб

Анастасія Диняк

|

Російські військові досі розміщуються та тренуються на білоруських полігонах. Окрім того, в Білорусі проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил РФ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У п’ятницю, 4 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

Також протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

Зберігається загроза завдання нових ударів противником та застосування ударних БпЛА, включаючи таку небезпеку з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки.

Також відомо, що на території республіки проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил РФ за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території Росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;

на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Люди Садового продовжують забудовувати промзону на Сихові. Уточнено
Наталя ДУЛЯБА
Люди Садового продовжують забудовувати промзону на Сихові. Уточнено

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, підприємці, пов’язані зі «Самопоміччю» та чинним зараз ...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

всі статті
Львівський портал