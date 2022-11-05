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Окупанти випустили по Сумщині 70 снарядів

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вчергове атакували Сумщину. По області випустили 70 снарядів та мін. Про це повідомив голова військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький.

Так, у п’ятницю, 4 листопада, ворог обстрілював Білопільську, Зноб-Новгородську, Миропільську та Хотінську прикордонні громади Сумщини.

Зокрема Миропільську громаду обстріляли з мінометів з території РФ. Всього було 9 вибухів, обійшлося без руйнувань.

У Хотінській громаді зафіксували 9 мінометних «прильоти». Окрім того, по двох прикордонних селах росіяни ударили із самохідної артилерійської усстановки. Загалом було 15 вибухів, також обійшлося без руйнувань.

У Білопільській громаді майже годину ворог із САУ обстрілював прикордонні населені пункти. У громаді зафіксували 28 «прильотів». Унаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше три житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. По іншому селу громади окупанти чотири рази били із мінометів.

У Зноб-Новгородській громаді під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл, зафіксовано 5 черг із АГС. По іншому – застосував стрілецьку зброю.

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