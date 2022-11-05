На станції «Академік Вернадський» новий сніговий рекорд

На станції «Академік Вернадський» в Антарктиді зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу сягнув 3 метрів 45 сантиметрів. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Так, рівень снігу вже на пів метра перевищив минулорічний показник. Наразі він становить вже 3,5 метра, а деякі замети – 6 метрів, на острові снігу навіяло на 10 метрів.

Зазначимо, зазвичай максимальна річна висота насипів не перевищувала 2 метрів. У центрі також пояснили, що нерівномірні показники спровоковані вітряною погодою.

«Офісну частину “Вернадського” замело з двох боків, утворився такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни», – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

За даними науковців, рівень снігу зростатиме й далі. Адже нинішня зима виявилася аномально теплою: середня температура була лише дещо нижча за -2°C. А внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів.

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