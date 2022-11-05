На півдні ЗСУ збили два ворожих вертольоти

Українські військові ліквідували два ударних російських вертольоти Ка-52. Про це повідомили у повітряному командуванні «Південь».

Так, у п’ятницю, 4 листопада, увечері сили ПК «Південь» знищили ще два російських вертольоти. Окрім того, над Миколаївщиною українські бійці збили три БпЛА оперативно-тактичного рівня.

За даними Повітряних Сил, всього за вечір було знищено 11 дронів-камікадзе «Shahed-136.

Також близько 16:00 год., на південному напрямку протиповітряна оборона збила ще дві крилаті ракети «Калібр».