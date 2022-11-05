На Херсонщині ЗСУ знищили російський буксир та окупантів

На Херсонщині українські військові потопили російський буксир, ще два – пошкоджені. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, за уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження російської переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

Окрім того, 4 листопада, в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника.

3 листопада поточного року у Мелітополь привезли близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують.

Авіація Сил оборони протягом 4 листопада завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу «Орлан-10», 11 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети «Калібр».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти окупантів.