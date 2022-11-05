На Херсонщині росіяни публічно стратили жінку за патріотичні переконання

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині російські військові публічно стратили 56-річнину місцеву медсестру Тетяну Мудренко за підтримку України. Про це пише Українська правда.

Так, про черговий злочин росіян розповіла сестра загиблої Наталя Чорна. За даними жінки, Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації.

На початку жовтня жінка посварилася з українськими поліцейськими за те, що вони співпрацюють з російськими військовими та вигукнула «Скадовськ – це Україна!»

Згодом пані Тетяну та її 60-річного цивільного чоловіка Анатолія Орєхова затримали. Вже 15 жовтня сестра Мудренко дізналася про її смерть.

«Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду», – розповіли очевидці.

Цивільного чоловіка відпустили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину, однак після похорону він знову зник.

Після низки відмов сестрі страченої вдалося отримати свідоцтво про смерть сестри у місцевому морзі. Причиною смерті медсестри вказали «механічну асфіксію».