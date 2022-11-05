На Донеччині прикордонники знищили бліндаж з росіянами

Військовослужбовці Держприкордонслужби знищили ворожий бліндаж разом з російськими окупантами на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Так, українські прикордонна аеророзвідка виявили позиції російської піхоти. згодом бійці вдарили по окупантах кількома десятками осколково-фугасних мін.
За даними ДПСУ, унаслідок удару було знищено ворожий бліндаж разом з особовим складом, який укривався у ньому від мінометного обстрілу.
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Анастасія Диняк