У Яворові віддадуть 40 млн грн на ремонт доріг підряднику без власної техніки

Яворівська міська рада з початку вересня уклала 23 угоди із ТОВ «Вельт капітал» на ремонт місцевих доріг. Загальна сума договорів становить 39,9 млн грн, повідомляють Наші гроші. Львів.

Ця фірма була у змові на торгах з іншими учасниками на ремонті доріг у Брюховичах та реконструкції колишнього Російського культурного центру.

А волинська агенція «Сила правди» ще минулого року зауважила, що ТОВ «Вельт капітал» отримало підряд на ремонт набережної у Шацьку, не маючи власної техніки.

Місцеві дороги на території Яворівської територіальної громади «Вельт капітал» також планує ремонтувати обладнанням, що належить ТОВ «Сімбо капітал». Останнє не бере участі у державних закупівлях, але є постійним субпідрядником для «Вельт капіталу». Власником «Сімбо капітал» є Богдан Москаль, він також здає в оренду «Вельт Капітал» приміщення у селі Малехів. Цікаво, що здає він його не напряму, а через свою матір Квітославу Радик, яка «діє в його інтересах». Вона також є співвласницею ТОВ «Ресурс капітал Д».

Ще одна фірма-подруга «Вельт капіталу» – ПрАТ «Ковельське ШБУ-63». У них підрядник орендуватиме техніку. Співвласником «Ковельського ШБУ-63» є син колишнього начальника Служби автомобільних доріг Волині Миколи Настіна – теж Микола. До слова, «Вельт капітал» активно працює на Волині. У 2021-му місцеві журналісти відзначали фірму, як одну із улюблениць обласної САД.

ТОВ «Вельт капітал» зареєстроване у 2016 році у Львові. Власницею та директоркою фірми є львів’янка Тетяна Павленко. Першою власницею фірми була Ярина Газда. Вона є бенефіціаркою ПП «Арагас», з яким «Вельт капітал» у свій час спільно брало участь у закупівлях. З початку року фірма отримала підрядів на 356,4 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook