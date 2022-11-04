Резніков анонсував нову допомогу від США

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США в п’ятницю, 4 листопада, оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це він повідомив на брифінгу в Ukraine Media Center.

Так, Резніков наголосив, що наразі пріоритетом для України є розвиток системи протиповітряної оборони. Йдеться не лише про ракети, а й про різні типи стрілецької зброї та зенітні комплекси. Уряд Іспанії вже ухвалив рішення про передачу Україні системи Hawk 23.

Окрім того, за словами міністра, 4 листопада Сполучені Штати Америки мають оголосити про новий пакет військової допомоги

«Це буде за підписом президента Байдена, і там ми почуємо приємні новини», – зазначив він.