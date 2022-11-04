Підсанкційні фірми отримують дорожні підряди на Львівщині?

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради 1 листопада уклало дві угоди на відновлювальні роботи асфальтного покриття із ТОВ «Дорсервіс». Ціна договору на ремонт по вулиці Ірини Сеник склала 2,55 млн грн, на ремонт по вулиці Транспортній – 1,16 млн грн, повідомляють Наші гроші. Львів.

Як вказується у підписаних договорах, роботи проводитимуть відповідно до плану фінансування, за яким «Дорсервіс» отримає цьогоріч майже 940 тис. грн за ремонт по вул. Сеник та 100% виплату за роботи по вул. Транспортній.

Чим відомий «Дорсервіс»

Фірма «Дорсервіс» зареєстрована 2003 року в Трускавці. Одним із засновників компанії є Едік Амірханян – він неодноразово був помічений у махінаціях під час тендерів на ремонти доріг. До травня 2021 року частка «Дорсервісу» також належала комунальному підприємству Трускавецької міської ради «Наше місто». Іншим співвласником «Дорсервісу» була і є Анджела Стерніцька.

Подружжя Едік Амірханян та Анджела Стерніцька були також власниками ТОВ «Будівельна компанія «Дорсервіс». Починаючи з 2009 року, ця фірма разом з ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ПП «Дорлідер» (пізніше перейменована на ПП «Південьдортех») «розпиляла» на закупівлях в різних областях України понад 4 млрд грн. Цю схему детально написали в статті Наших грошей «Механіка змови: одеські «Дорлідери» на допитах».

Власником ПП «Дорлідер» був Араік Амірханян, на якого указом президента від 21 квітня 2021 накладені персональні економічні санкції та інші обмежувальні заходи. У квітні 2022 року Одеська обласна прокуратура отримала доступ до приміщень ТОВ «Дорсервіс»у Трускавці для можливого «блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України», які належать Араіку Амірханяну.

Як зараз почуває себе «Дорсервіс»

Після запровадження санкцій до Араіка Амірханяна із фірмою його родича Едіка Амірханяна ТОВ «Дорсервіс» було укладено 98 договорів на 18,5 млн грн, повідомляється у Prozorro. Більшість угод припадає на «дотендерні» суми – до 50 тис. грн, на благоустрій територій або поточний ремонт доріг. Усі замовники із Львівської області.

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