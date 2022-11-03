За півтори доби українці зібрали 236 млн грн на бронетранспортери для ЗСУ

Всього лише за півтори доби Благодійний фонд Сергія Притули зібрав 236 млн грн із 200 млн грн запланованих на купівлю британських бронетранспортерів Spartan. Про це повідомив волонтер на своїй сторінці у Facebook.

Збір 200 млн грн, необхідних для придбання пів сотні бронетранспортерів Spartan для українського війська, оголосили вранці 2 листопада. Станом на вечір 3 листопада вдалося акумулювати 236 млн грн, тож збір закрито.

Як розповів Сергій Притула, за ці кошти вийде купити цілих 60 таких машин, про що вже домовились із постачальником.

«Українці, ви просто неймовірні! Ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ. Іноді просто не вистачає слів описати, як ми пишаємось українськими людьми, всіма тими з-за кордону, хто нас підтримує. Цього разу було дуже багато переказів з-за кордону. Ми щиро дякуємо всім українцям, всім громадянам інших країн, бізнесу в Україні і за її межами за такий неймовірний результат!», – сказав Сергій Притула.

Водночас із зібраних коштів залишаться ще 4 млн грн. Їх залишать на наступну закупівлю для ЗСУ, яку наразі ще не розголошують. Єдине, що відомо, – це також буде броньована військова техніка.

Зазначимо, що на озброєнні ЗСУ зараз вже є 35 бронемашин Spartan, які цьогоріч надала як допомогу Велика Британія. Після збору, організованим фондом Притули, українське військо матиме їх майже сотню.

Довідково:

FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер британської армії. Його розробили у 70-х роках, а на озброєння прийняли у 1978 році.

Автомобіль може перевозити до семи осіб, зокрема трьох членів екіпажу. Основне озброєння – кулемет GPMG. Його броня захищає від уламків та великокаліберних куль.

На відміну від використання бронетранспортера для піхоти, завдяки Spartan можуть переміщуватись спеціалізовані команди, наприклад, зенітно-ракетні групи.

Технічні характеристики FV103 Spartan:

Маса – 10 670 кг

Довжина – 5,16 м

Ширина – 2,48 м

Висота – 2,63 м

Екіпаж – 3 особи

Десант – 4 особи

Озброєння – кулемет калібру 7,62 мм

Двигун – бензиновий Jaguar J60 або турбодизель Cummins 5,9

Потужність – 190 к.с. (140 кВт)

Оперативний діапазон – 510 км

Максимальна швидкість – 96 км/год

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