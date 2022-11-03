Втрати РФ у бронетехніці зросли до понад 40 одиниць на день, – розвідка Британії

Під час контрнаступу українських військв середині жовтня втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць на день. Про це повідомляє Міністерство Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.

Так, на тлі українського наступу втрати російської бронетехніки збільшилися до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону. При цьому бронетанкові підрозділи та артилерія залишаються основними для росії при веденні війни. Зазначається, що останніми тижнями росії, ймовірно, вдалося залучити щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі.

За даними Міноборони Британії, російські солдати, ймовірно, розчаровані тим, що їм доводиться використовувати старі бойові машини піхоти, які вони описують як «алюмінієві банки».

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 74 тисячі військових, 2 734 танки, 277 літаків та 258 гелікоптерів.

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