Українським захисникам на передовій хочуть дати відпустки

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Якщо закон ухвалять в цілому то наші захисники отримають 10-денні відпустки та ще 4 дні на добирання додому і на повернення на фронт.

«Новий закон передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», – йдеться у повідомленні.

Наразі українські військові не мають йти у відпустку під час воєнного стану лише у випадках:

Відпустки за сімейними обставинами та за поважних причин

1) укладення шлюбу військовим – тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу – до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця – тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

Такі відпустки надаються за рішенням командира військової частини та їх загальна тривалість не може бути більшою 15 календарних днів на рік.

Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою (надається в умовах воєнного стану у разі лікуванняпісля тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

Дана відпустка надається із збереженням грошового та матеріального забезпечення. ЇЇ тривалість визначається характером захворювання але не має перевищувати 4 місяців підряд (крім окремих виключень).

Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами.

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