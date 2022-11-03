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У Академії сухопутних військ нагородили майбутніх офіцерів-артилеристів

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У професійні свята українських артилеристів, ракетників й військових інженерів у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували загиблих побратимів та нагородили кращих майбутніх офіцерів із їхніми професійними святами.

«Разом з офіцерами, вихованцями та військовими капеланами Національної академії сухопутних військ, волонтерами вшанували наших випускників, які до останньої краплі крові героїчно боронили Україну», – повідомив керівник НАСВ Павло Ткачук

Окрім того, з нагоди свята привітали науково-педагогічних працівників, командний склад та майбутніх офіцерів із їхніми професійними святами.

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