У Академії сухопутних військ нагородили майбутніх офіцерів-артилеристів

У професійні свята українських артилеристів, ракетників й військових інженерів у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували загиблих побратимів та нагородили кращих майбутніх офіцерів із їхніми професійними святами.

«Разом з офіцерами, вихованцями та військовими капеланами Національної академії сухопутних військ, волонтерами вшанували наших випускників, які до останньої краплі крові героїчно боронили Україну», – повідомив керівник НАСВ Павло Ткачук

Окрім того, з нагоди свята привітали науково-педагогічних працівників, командний склад та майбутніх офіцерів із їхніми професійними святами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook