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Сьогодні – День артилерії, ракетних та інженерних військ

Омелян Шевчук

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3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ, артилерії та інженерних військ. Це свято набуло особливого значення під час повномасштабного вторгнення Росії, коли українські воїни захищають територію нашої країни від окупантів та змушують їх відступати.

За словами начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука, ракетні війська і артилерія Збройних Сил України – справжня гордість нашої держави.

Р»акетні війська і артилерія Збройних Сил України – полум’яний жах в очах кремлівських окупантів, які наважились ступити на святу українську землю та під прицільним вогнем наших гармашів щоденно платять за свої злочини власним життям.

Професіоналізм, мужність, відданість своїй справі та українському народові, помножені на здатність швидко опановувати високотехнологічні, зокрема й іноземні, зразки артилерійського та ракетного озброєння, іншої військової техніки, вправно використовувати їх в інтересах захисту нашої Батьківщини, поправу роблять українських артилеристів та ракетників кращими у світі. І весь світ це визнає!

Гордий тим, що саме у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного гартуються висококваліфіковані воїни ракетних військ і артилерії», – повідомив Павло Ткачук.

Окрім того сьогодні приймають привітання інженерні війська.

«Інженерні війська – єдиний рід військ, для якого війна не закінчується ніколи – зауважив Павло Ткачук.

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