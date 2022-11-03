Microsoft надасть допомогу Україні на 100 мільйонів доларів

Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів. Про це повідомив Віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з Михайлом Федоровим, передає пресслужба Мінцифри.

У повідомленні вказується, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.

У Мінцифри також розповідають, що з початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 мільйонів доларів на підтримку України. Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії.

«Дякуємо команді техгіганту за підтримку та співпрацю на єдиному цифровому фронті», – додали в міністерстві.

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