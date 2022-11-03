До Києва прибули президент і міністр оборони Греції

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони країни Нікос Панайотопулос прибули у четвер з візитом до Києва. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Очікується, що вони проведуть переговори з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим. Сакелларопулу проведе приватну зустріч із Зеленським, а згодом до них приєднаються їхні відповідні делегації.

Візит Президента Греції спочатку було заплановано на середину жовтня, проте зустріч перенесли. Про поїздку не було оголошено наперед із міркувань безпеки.

Як повідомлялося, у вересні в оборонному відомстві Греції повідомили, що міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос і його німецька колега Крістін Ламбрехт із метою підтримки України в її захисті від агресії росії затвердили, що Греція передає Україні 40 БМП-1. Натомість Греція отримає таку ж кількість БМП Marder від Німеччини.

У червні в Греції заявили, що передадуть Україні БМП-1 лише коли отримають Marder. У ЗМІ писали, що причина такої позиції – конфлікт країни з Туреччиною, яка нібито зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря. З огляду на це збройні сили Греції були приведені у стан бойової готовності.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначала, що БМП Marder не використовувалися багато років і потребують ремонту.

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