ОСТАННІ НОВИНИ

До Києва прибули президент і міністр оборони Греції

Ольга Денисяка

|

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони країни Нікос Панайотопулос прибули у четвер з візитом до Києва. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Очікується, що вони проведуть переговори з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим. Сакелларопулу проведе приватну зустріч із Зеленським, а згодом до них приєднаються їхні відповідні делегації.

Візит Президента Греції спочатку було заплановано на середину жовтня, проте зустріч перенесли. Про поїздку не було оголошено наперед із міркувань безпеки.

Як повідомлялося, у вересні в оборонному відомстві Греції повідомили, що міністр оборони країни Ніколаос Панайотопулос і його німецька колега Крістін Ламбрехт із метою підтримки України в її захисті від агресії росії затвердили, що Греція передає Україні 40 БМП-1. Натомість Греція отримає таку ж кількість БМП Marder від Німеччини.

У червні в Греції заявили, що передадуть Україні БМП-1 лише коли отримають Marder. У ЗМІ писали, що причина такої позиції – конфлікт країни з Туреччиною, яка нібито зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря. З огляду на це збройні сили Греції були приведені у стан бойової готовності.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначала, що БМП Marder не використовувалися багато років і потребують ремонту.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал