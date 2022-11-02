ЗСУ за добу знищили російські «Гради», «Акацію» та ЗРК «Тор»

Українські військові на півдні країни відпрацювали 160 вогневих завдань та знищили російську техніку та бійців. Про це повідомили у ОК «Південь».

Так, у вівторок, 1 листопада, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ півдня знищили 25 окупантів, а також низку ворожої техніки. Зокрема 3 реактивних систем залпового вогню «Град», самохідної крупнокаліберної гаубиці «Акація» та самохідної артилерійсько-мінометної установки «Нона», зенітно-ракетного комплеку «Тор», 11 одиниць авто-бронетехніки.

Окрім того, захисники поцілили у 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському та Генічеському районах.

В командуванні додають, що росіяни намагаються утримувати зайняті рубежі, однак в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, окупанти з втратами відступили.

Окрім того, українською авіацією нанесено 8 авіаційних ударів по скупченням живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

В Чорному морі наразі перебуває угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові 1 великий десантний корабель та 1 надводний ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами».