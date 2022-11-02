Українці за 9 годин зібрали 100 млн грн на бронетранспортери для ЗСУ

Українці за 9 годин зібрали 100 млн грн на закупівлю 50 бронетранспортерів для українських військових. Про це повідомив шоумена і волонтера Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook.

Благодійний фонд шоумена і волонтера Сергія Притули о 10:00 год. оголосив новий масштабний збір коштів на закупівлю 50 британських бронетранспортерів Spartan.

Для придбання бронетехніки потрібно 200 млн грн. Українці лише за 9 годин перерахували на рахунки фонду 100 млн грн. Тобто станом на 20:00 год. вдалось зібати половину суми на закупівлю 25 бронетранспортерів.

«100 млн грн за 9 годин. Це – феноменальний результат, який, мабуть, під силу лише нам з вами. Дякую всім, хто долучився до збору та закликаю долучитись всіх, хто цього ще не зробив. Тримаємо стрій! Тримаємо темп! Працюємо, панове!», – сказав Сергій Притула.

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