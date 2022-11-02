У Запорізькій області окупанти мають проблеми з кадрами, – Генштаб

На окупованих територіях у Запорізькій області російські загарбники шукають, ким замінити вакантні посади у своїй так званій «владі». Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

«За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь», – йдеться в повідомленні.

В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Також у Генштабі повідомили, що триває так звана «евакуація» місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні.

«Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію російської федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада «евакуація» буде примусовою», – повідомив Генштаб.

Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала «ревізію» обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію.

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