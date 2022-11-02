У Львові встановлюють нові водяні колонки

«Львівводоканал» відновлює старі та пробурює нові колонки для водопостачання. Вже встановили 12 колонок. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Так, підприємство розпочало роботи ще у червні 2022 року. Наразі у Львові встановили вже 12 механічних колонок на свердловинах.

Нові та відновлені колонки стануть частиною резервного забезпечення Львова водою.

«Важливо те, що ці колонки помпують воду із свердловини, вони не беруть воду із міської мережі водопостачання і є абсолютно автономними. Усі водяні колонки працюють та вода з них пройшла лабораторні дослідження. Перед тим, як набирати воду ми рекомендуємо трохи “прокачати” колонку, щоб спустити воду і після цього воду можна вживати як джерельну», – йдеться у повідомленні.

Адреси відновлених старих колонок:

Олесницького, 105-107;

Лисенка, 33;

Кут Рослинна та Гордієнка;

Зелена, 64.

Адреси нових колонок:

Парк І. Франко навпроти будинку по вул. Словацького № 18;

На куті вул. Джерельна № 34 та Під Дубом;

Сквер перед Бернардинським монастирем, Соборна площа 1;

вул. Підголоско 8;

пр. Чорновола, парк 700-річчя;

Сквер по вул Просвіти 8;

Гасина (в.Стефаника);

Клепарівська-Пстрака.

Зауважимо, нові колонки місту передали меценати із Німеччини. До буріння трьох свердловин долучився «Благодійний Фонд Козицького».

Зазначимо, що Львів забезпечують водою 27 насосних станцій, понад 1000 км водяних труб постачають воду у кожну оселю. Воду до міста помпують зі всієї області на відстань від 20 до 110 км. Встановлені колонки забезпечать водопостачання з свердловин з-під міста.