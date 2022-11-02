США звинувачують Північну Корею у постачанні зброї Росії для війни в Україні

США звинувачують Північну Корею в таємному постачанні росії артилерійських снарядів для війни в Україні, приховуючи, куди вони транспортуються. Як пише hromadske, про це повідомляє CNN із посиланням на дані розвідки.

Офіційні американські посадовці вважають, що таємні постачання з Північної Кореї, а також куплені в Ірані безпілотники та інше озброєння є ще одним доказом того, що навіть звичайні артилерійські арсенали москви скоротилися протягом восьми місяців бойових дій.

Як пише CNN, Північна Корея намагається приховати постачання, створюючи враження, нібито боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки. Нещодавні дані розвідки надійшли приблизно через два місяці після того, як розвідувальна спільнота США заявила, що, на їхню думку, росія закуповує мільйони ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання на полі бою.

«У вересні Північна Корея заперечила, що мала намір постачати боєприпаси росії», – заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в заяві CNN.

Водночас, каже, у США є інформація про те, що КНДР таємно постачає для війни рф в Україні значну кількість артилерійських снарядів, приховуючи справжнє призначення постачань.

Офіційні посадовці не надали доказів на підтримку нових звинувачень. Розсекречена розвідка також не надала подробиць про те, скільки зброї є частиною постачань і як за них буде сплачено.

«Ми продовжуватимемо стежити за тим, чи надходять ці постачання», — сказав Кірбі, зазначивши, що росія продовжує розраховувати на такі країни як Північна Корея та Іран, щоб мати підтримку у війні проти України.

Два тижні тому директорка американської національної розвідки Авріл Хейнс стверджувала, що «експортний контроль» змушує росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, щоб отримати постачання, включаючи безпілотники, артилерійські снаряди та ракети. Кірбі заявив, що підтримка Ірану та Північної Кореї «не змінить хід війни», а США залишаються прихильними надавати Україні безпекову допомогу.

«Але тепер постачання можуть допомогти росії посилити важливу частину її військових зусиль: жорстоку артилерійську боротьбу на лінії фронту», – наголошує CNN

Офіційні посадовці США заявили, що працюватимуть над викриттям і протидією постачань до росії з Ірану та Північної Кореї та будуть націлені на мережі, які дозволяють ці постачання. І все ж вони чітко не пояснили, як саме планують це зробити.

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