Розвідка просить повідомляти про постачання іранської зброї до рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України просить повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки. Про це йдеться в Телеграмі відомства.

Зокрема, розвідку цікавить така інформація:

інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;

розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);

розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;

точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф;

бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.

Розвідка нагадує, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які рф вчиняють на території України.

Інформацію просять повідомляти на: WhatsApp, Signal: +380937997057 E-mail: [email protected]

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