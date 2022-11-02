ОСТАННІ НОВИНИ

Розвідка просить повідомляти про постачання іранської зброї до рф

Ольга Денисяка

|

Головне управління розвідки Міністерства оборони України просить повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки. Про це йдеться в Телеграмі відомства.

Зокрема, розвідку цікавить така інформація:

  • інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;
  • розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);
  • розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;
  • точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф;
  • бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.

Розвідка нагадує, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які рф вчиняють на території України.

Інформацію просять повідомляти на: WhatsApp, Signal: +380937997057 E-mail: [email protected]

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал