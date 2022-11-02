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Російська авіація штурмує звільнені села на Херсонщині

Анастасія Диняк

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Російські окупанти обстрілюють з авіації нещодавно деокуповані села на Херсонщині, а також позиції українських військових поблизу. Про це повідомили у ОК «Південь».

Так, росіяни чотири рази завдали ударів парою гелікоптерів Ка-52 по позиціях українців та звільнених населених пунктах на Херсонщині. Після обіду окупанти підключили штурмову авіацію.

Противник також знову обстріляв баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі, щоб продемонструвати свій протест проти зернової ініціативи.

Окрім того, російські військові обстрілюють позиції ЗСУ з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснено повітряними шпигунами.

Зокрема окупанти атакували українські позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу «Ланцет» в Бериславському та Миколаївському районах. Обійшлося без жертв.

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