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ППО відбила ракетний удар по Одещині

Наталя Дуляба

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На світанку 2 листопада російські окупанти атакували Одещину крилатими ракетами. Всіх їх збили бійці протиповітряної оборони. Про це йдеться на сторінці Одеської міськради у Telegram.

Ворог намагався обстріляти південь Одеської області. Із літаків в акваторії Чорного моря окупанти випустили три крилаті ракети Х-59.

«Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем», – кажуть в мерії Одеси, посилаючись на Оперативне командування «Південь».

Нагадаємо, загалом ситуацію на півдні України військові називають складною, але контрольованою. Окупанти обороняються і намагаються втримати зайняті позиції. Але разом із тим вони нищівно гатять з усього наявного озброєння, використовують авіацію та дрони-камікадзе по позиціях ЗСУ та по мирних мешканцях.

Минулої доби рашисти також продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналі.

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