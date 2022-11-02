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Повітряні сили збили 12 з 13 ворожих дронів

Анастасія Диняк

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, однак повітряним силам вдалося збити 12 з 13 безпілотників. Про це повідомили в Командуванні повітряних сил сил.

Так, у вівторок, 2 листопада, вночі російські окупанти вкотре випустили по українських містах дрони-камікадзе «Shahed-136». На сході та в центральній частині країни повітряні сили ліквідували 12 з 13 ворожих БпЛА.

Шість дронів збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі підрозділи повітряного командування «Схід».

Ще шість було збито у зоні відповідальності повітряного командування «Центр»,за допомогою винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

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