Партизанський рух відволікає росіян від лінії фронту, – ISW

На тимчасово окупованих територіях України активізувалися партизанські рухи для боротьби з якими російське командування змушене задіяти ресурси з передової. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, за даними ISW, українські партизани заважають російським окупантам протистояти наступу ЗСУ, адже відволікають ресурси РФ з передової до тилових районів. Експерти переконані, що росіяни не можуть ефективно впливати на партизанський рух в Україні.

Станом на 1 листопада РФ окупувала близько 85 300 квадратних кілометрів України, не враховуючи анексованого Криму. Однак росіяни наразі не здатні забезпечити повний контроль над територіями через брак живої сили.

За даними української розвідки, на фронті перебувають близько 40 тисяч окупантів. Значна частина росіян зосереджені на Херсонщині, де РФ тимчасово захопила приблизно 23 тисячі квадратних кілометрів.

Російське командування поставило пріоритет на Херсонщину, але це призвело до того, що окупантам складніше утримувати контроль над Запоріжжям, Донеччиною та Луганщиною.

Найактивніший партизанський рух фіксують на території Запорізької та Херсонської областей навіть після оголошення анексії регіонів 30 вересня.